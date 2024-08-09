Удар по аэродрому в Липецке — в Defense Express сообщили подробности

Российский истребитель Су-57. Фото: Defense Express

На аэродроме в Липецке, по которому в ночь на 9 августа нанесли удар украинские Силы обороны, базировались российские истребители Су-57. Были ли они повреждены, пока неизвестно.

Об этом заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо" в пятницу, 9 августа.

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Атака на аэродром в Липецке

По данным Defense Express, на аэродроме в Липецке российские пилоты овладевали истребителями Су-57. По словам Олега Каткова, атака на аэродром в Липецке является продолжением достижений, успехов и возможностей, которые демонстрируют Силы обороны Украины.

"Следует отметить, что это не только аэродром. Это Липецкий учебный центр, который использовался врагом с начала полномасштабного вторжения как военная авиабаза. На этой авиабазе базировались не только истребители Су и МиГ. На аэродроме базировались так называемые истребители пятого поколения, как их называют в РФ, — Су-57. Они были зафиксированы на снимках Google Maps еще в 2023 году", — пояснил Катков.

Находились на аэродроме Су-57 в момент атаки

Спутниковые снимки, которые сейчас ждут аналитики, помогут установить, были Су-57 на аэродроме в Липецке на момент атаки или нет.

"Но Су-57 в Липецке базировались, именно там на них учились российские пилоты. Были ли они повреждены, пока неизвестно. Но есть факт уничтожения состава боеприпасов. Местные власти эвакуировали окрестные небольшие населенные пункты. То есть там вышло довольно зрелищное файер-шоу", — подчеркнул Катков.

Напомним, как сообщил Генштаб ВСУ, Силы обороны в ночь на 9 августа успешно поразили военный аэродром "Липецк" и средства ПВО российских оккупантов. В результате атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома.