Удар по аеродрому в Липецьку — у Defense Express повідомили подробиці

Російський винищувач Су-57. Фото: Defense Express

На аеродромі в Липецьку, по якому у ніч проти 9 серпня завдали удару українські Сили оборони, базувалися російські винищувачі Су-57. Чи були вони пошкоджені — наразі невідомо.

Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо" у п'ятницю, 9 серпня.

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Атака на аеродром у Липецьку

За даними Defense Express, на аеродромі в Липецьку російські пілоти опановували винищувачі Су-57. За словами Олега Каткова, атака на аеродром у Липецьку є продовженням досягнень, успіхів і можливостей, які демонструють Сили оборони України.

"Слід зазначити, що це не тільки аеродром. Це Липецький навчальний центр, який використовувався ворогом з початку повномасштабного вторгнення як військова авіабаза. На цій авіабазі базувалися не лише винищувачі Су та МіГ. На аеродромі базувалися так звані винищувачі п'ятого покоління, як їх називають у РФ, — Су-57. Їх було зафіксовано на знімках Google Maps ще у 2023 році", — пояснив Катков.

Чи перебували на аеродромі Су-57 в момент атаки

Супутникові знімки, на які зараз чекають аналітики, допоможуть встановити, були Су-57 на аеродромі у Липецьку на момент атаки чи ні.

"Але Су-57 у Липецьку базувалися, саме там їх опановували російські пілоти. Чи були вони пошкоджені, наразі невідомо. Але є факт знищення складу боєприпасів. Місцева влада евакуювала навколишні невеликі населені пункти. Тобто там вийшло досить видовищне фаєр-шоу", — наголосив Катков.

Нагадаємо, як повідомив Генштаб ЗСУ, Сили оборони у ніч проти 9 серпня успішно уразили військовий аеродром "Липецьк" та засоби ППО російських окупантів. Внаслідок атаки вражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів у районі летовища.