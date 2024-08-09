Восьмеро загиблих в Костянтинівці досі невпізнані, — Генпрокуратура

Наслідки удару по Костянтинівці. Джерело: Генеральна прокуратура

У п'ятницю, 9 серпня, Костянтинівка зазнала атаки з боку російських військ. В результаті цього удару загинуло 14 осіб, з яких ідентифіковано лише шість.

Про це повідомила пресслужба Генеральної прокуратури України у Telegram.

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На 19:30 правоохоронці отримали 8 повідомлень про зниклих безвісти, серед яких є й троє дітей.

Попередні дані свідчать про те, що атака була здійснена ракетою типу Х-38.

Допис Генеральної прокуратури. Фото: скриншот

Що відомо про ракетний удар

Нагадаємо, вранці окупанти ракетами вдарили по міському супермаркету та відділенню "Нової пошти". На інцидент вже відреагував Президент України Володимир Зеленський: він висловив співчуття рідним та близьким загиблим наголосив, що "Росія відповідатиме за цей терор".

Згодом загарбники атакували місто вдруге: як заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, через обстріл з РСЗВ "Смерч" постраждало двоє цивільних, пошкоджено кілька будинків та інфраструктуру.