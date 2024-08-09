США надасть України новий пакет військової допомоги

ПЗРК Stinger. Фото: АрміяInform

Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакета безпекової допомоги Україні в сфері оборони. Це вже 63-й транш обладнання, який адміністрація Байдена передала з резервів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Пентагону в п'ятницю, 9 серпня.

Читайте також:

Що входить до нового пакета допомоги

Новий пакет у розмірі 125 мільйонів доларів включає засоби для підвищення оборонних можливостей України, такі як системи протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та нейтралізації артилерії противника, а також протитанкову зброю.

До складу оголошеного пакету входять: