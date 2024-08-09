США надасть України новий пакет військової допомоги

США виділили Україні новий пакет озброєння на 125 мільйонів доларів — що туди увійде
9 серпня 2024 21:31
ПЗРК Stinger. Фото: АрміяInform
Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакета безпекової допомоги Україні в сфері оборони. Це вже 63-й транш обладнання, який адміністрація Байдена передала з резервів Міністерства оборони з серпня 2021 року.
Про це повідомила пресслужба Пентагону в п'ятницю, 9 серпня.
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Що входить до нового пакета допомоги
Новий пакет у розмірі 125 мільйонів доларів включає засоби для підвищення оборонних можливостей України, такі як системи протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та нейтралізації артилерії противника, а також протитанкову зброю.
До складу оголошеного пакету входять:
- ракети Stinger;
- боєприпаси для систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
- багатофункціональні радари;
- ракети з трубним запуском і оптичним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
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