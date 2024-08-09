США предоставит Украине новый пакет военной помощи

ПЗРК Stinger. Фото: АрмияInform

Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета безопасности помощи Украине в сфере обороны. Это уже 63-й транш оборудования, который администрация Байдена передала из резервов Министерства обороны с августа 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в пятницу, 9 августа.

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Что входит в новый пакет помощи

Новый пакет в размере 125 миллионов долларов включает в себя средства для повышения оборонных возможностей Украины, такие как системы противовоздушной обороны, многофункциональные РЛС для выявления и нейтрализации артиллерии противника, а также противотанковое оружие.

В состав объявленного пакета входят: