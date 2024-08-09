США предоставит Украине новый пакет военной помощи

США выделили Украине новый пакет вооружения на 125 миллионов долларов — что туда войдет
9 августа 2024 21:31
ПЗРК Stinger. Фото: АрмияInform
Министерство обороны США объявило о предоставлении нового пакета безопасности помощи Украине в сфере обороны. Это уже 63-й транш оборудования, который администрация Байдена передала из резервов Министерства обороны с августа 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в пятницу, 9 августа.
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Новый пакет в размере 125 миллионов долларов включает в себя средства для повышения оборонных возможностей Украины, такие как системы противовоздушной обороны, многофункциональные РЛС для выявления и нейтрализации артиллерии противника, а также противотанковое оружие.
В состав объявленного пакета входят:
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- многофункциональные радары;
- ракеты с трубным запуском и оптической наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
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