Восемь погибших в Константиновке до сих пор не опознаны, — Генпрокуратура

В Генпрокуратуре заявили, что восемь погибших в Константиновке до сих пор не опознаны
В пятницу, 9 августа, Константиновка подверглась атаке со стороны российских войск. В результате этого удара погибли 14 человек, из которых идентифицированы только шесть.
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в Telegram.
Российский удар по Константиновке 9 августа
На 19:30 правоохранители получили 8 сообщений о пропавших без вести, среди которых есть и трое детей.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что атака была предпринята ракетой типа Х-38.
Что известно о ракетном ударе
Напомним, утром оккупанты ракетами ударили по городскому супермаркету и отделению "Новой почты". На инцидент уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: он выразил соболезнования родным и близким погибшим, отметил, что "Россия будет отвечать за этот террор".
Впоследствии захватчики атаковали город во второй раз: как заявил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, из-за обстрела из РСЗО "Смерч" пострадали два гражданских, повреждены несколько домов и инфраструктура.
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