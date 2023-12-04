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Історик Тімоті Снайдер назвав головний успіх України за останнє півріччя

4 грудня 2023 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Історик Тімоті Снайдер назвав головний успіх України за останнє півріччя
Історик Тімоті Снайдер. Фото: fnp.org.pl
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Головний успіх України за останнє півріччя — морська перемога у Чорному морі. Силам оборони вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном.

Про це заявив історик Єльського університету Тімоті Снайдер у свіжому випуску подкасту видання Telegraph, передає "Голос Америки".

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Попри заяви західних ЗМІ про відсутність значного прориву під час контрнаступу ЗСУ, історик Тімоті Снайдер заявив, що чомусь зараз практично не помічають найбільший здобуток ЗСУ останнього півріччя — морську перемогу в Чорному морі.

"Деякі репортери висвітлювали це, але загалом це пройшло повз людей, тоді як у тому, що насправді сталося, є щось значуще, а саме — ця морська перемога. Українцям на загальний подив вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном", — сказав Снайдер. 

Нагадаємо, на початку листопада в тимчасово окупованому Криму, в селищі Чорноморське, було уражено два швидкісних десантних катери РФ. Таку успішну операцію провела українська розвідка. 

Згодом в ГУР офіційно підтвердили, що завдяки проведеній спецоперації в окупованому Криму уражено катери класу "Серна" з екіпажем і бронетехнікою. 

Також ми писали, що голова британського МЗС Девід Кемерон оцінив успіхи, яких досягли ВМС України в операціях на Чорному морі, та зазначив, що їхня кількість лише збільшуватиметься.  

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