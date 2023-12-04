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Историк Тимоти Снайдер назвал главный успех Украины за последнее полугодие

4 декабря 2023 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Историк Тимоти Снайдер назвал главный успех Украины за последнее полугодие
Историк Тимоти Снайдер. Фото: fnp.org.pl
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главный успех Украины за последнее полугодие — морская победа в Черном море. Силам обороны удалось удержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном.

Об этом заявил историк Йельского университета Тимоти Снайдер в свежем выпуске подкаста издания Telegraph, передает "Голос Америки".

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Несмотря на заявления западных СМИ об отсутствии значительного прорыва во время контрнаступления ВСУ, историк Тимоти Снайдер заявил, что почему-то сейчас практически не замечают величайшее достижение ВСУ последнего полугодия — морскую победу в Черном море.

"Некоторые репортеры освещали это, но в целом это прошло мимо людей, тогда как в том, что на самом деле произошло, есть что-то значимое, а именно — эта морская победа. Украинцам, к общему удивлению, удалось сдержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном", — сказал Снайдер.

Напомним, в начале ноября во временно оккупированном Крыму, в поселке Черноморское, были поражены два скоростных десантных катера РФ. Такую успешную операцию провела украинская разведка.

Впоследствии в ГУР официально подтвердили, что благодаря проведенной спецоперации в оккупированном Крыму поражены катера класса "Серна" с экипажем и бронетехникой.

Также мы писали, что глава британского МИД Дэвид Кэмерон оценил успехи, которых достигли ВМС Украины в операциях на Черном море, и отметил, что их количество будет только увеличиваться.

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