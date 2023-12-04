Историк Тимоти Снайдер назвал главный успех Украины за последнее полугодие
Главный успех Украины за последнее полугодие — морская победа в Черном море. Силам обороны удалось удержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном.
Об этом заявил историк Йельского университета Тимоти Снайдер в свежем выпуске подкаста издания Telegraph, передает "Голос Америки".
Какой главный успех Украины
Несмотря на заявления западных СМИ об отсутствии значительного прорыва во время контрнаступления ВСУ, историк Тимоти Снайдер заявил, что почему-то сейчас практически не замечают величайшее достижение ВСУ последнего полугодия — морскую победу в Черном море.
"Некоторые репортеры освещали это, но в целом это прошло мимо людей, тогда как в том, что на самом деле произошло, есть что-то значимое, а именно — эта морская победа. Украинцам, к общему удивлению, удалось сдержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном", — сказал Снайдер.
Напомним, в начале ноября во временно оккупированном Крыму, в поселке Черноморское, были поражены два скоростных десантных катера РФ. Такую успешную операцию провела украинская разведка.
Впоследствии в ГУР официально подтвердили, что благодаря проведенной спецоперации в оккупированном Крыму поражены катера класса "Серна" с экипажем и бронетехникой.
Также мы писали, что глава британского МИД Дэвид Кэмерон оценил успехи, которых достигли ВМС Украины в операциях на Черном море, и отметил, что их количество будет только увеличиваться.
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