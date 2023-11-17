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Юрист пояснив, чи може може мобілізований розірвати контракт через сімейний стан

17 листопада 2023 06:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Юрист пояснив, чи може може мобілізований розірвати контракт через сімейний стан
Боєць Збройних сил України на фронті. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Утім, значна частина військовозобов'язаних, можуть уникнути призову до лав ЗСУ через конкретні обставини. Зокрема, через розривання контракту по сімейному стану.

Про це йдеться на сайті Юристи.ua.

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Відстрочення від мобілізації

Чоловік запитує у юристів, чи має він право на відстрочку, якщо перебуваючи у відпустці розписався з дружиною у якої є троє неповнолітніх дітей, а також дитина інвалід.

Згідно з підпункт "г" ч. 3 ст. 5 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", містить таку підставу: у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років.

"Таким чином, ви маєте право на звільнення, так як підстава містить факт "виховання", і не передбачає батьківство, за умови реєстрації шлюбу з матір'ю дитини та спільно мешкання з ними", — вказано у повідомленні.

Мобілізація в Україні: що відомо

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це, частина чоловіків, які підлягають призовному віку, можуть уникнути мобілізації через ряд хвороб.

Додамо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Є багато випадків, коли чоловіки не можуть служити в армії через різні обставини. Проте військовозобов'язаного не можуть звільнити з військової служби, навіть, якщо його рідна людина померла під час виконання таких обов'язків в результаті самоушкодження.

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