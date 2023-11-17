Мобілізація в Україні — з якими захворювання шлунково-кишкового тракту не беруть до ЗСУ

Українські військові під час обстрілів на фронті. Фото: Генштаб

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це, частина чоловіків, які підлягають призовному віку, можуть уникнути мобілізації через ряд хвороб.

Про це йдеться у матеріалі 24 каналу.

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Підставами для виключення з військового обліку через захворювання шлунково-кишкового тракту є:

щелепно-лицеві аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;

різні грижі зі значними порушеннями функцій.

Мобілізація в Україні: що відомо

Адвокат Олександр Камша пояснив, у яких випадках за порушення військового обліку та правил мобілізації, передбачена адміністративна відповідальність.

Водночас військовозобов'язаного не можуть звільнити з військової служби, навіть, якщо його рідна людина померла під час виконання таких обов'язків в результаті самоушкодження.

Додамо, що військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, примусово призивають до лав ЗСУ. Проте наразі Силам оборони не вистачає добровольців й мотивованих бійців.