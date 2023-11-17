Мобилизация в Украине — с какими заболеваниями желудочно-кишечного тракта не берут в ВСУ

Украинские военные при обстреле на фронте. Фото: Генштаб

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, часть мужчин, подлежащих призывному возрасту, могут избежать мобилизации из-за ряда болезней.

Об этом говорится в материале 24 канала.

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Основаниями для исключения из военного учета из-за заболевания желудочно-кишечного тракта являются:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

разные грыжи со значительными нарушениями функций.

Мобилизация в Украине: что известно

Адвокат Александр Камша объяснил, в каких случаях за нарушение военного учета и правил мобилизации предусмотрена административная ответственность.

В то же время, военнообязанного не могут уволить с военной службы, даже если его родной человек умер во время исполнения таких обязанностей в результате самоповреждения.

Добавим, что военнообязанные мужчины, не имеющие в отсрочке и признанные ВЛК пригодными к военной службе, принудительно призывают в ряды ВСУ. Однако Силам обороны не хватает добровольцев и мотивированных бойцов.