Юрист объяснил, может ли мобилизованный разорвать контракт из-за семейного положения

Боец Вооруженных Сил Украины на фронте. Фото: Генштаб

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Впрочем, значительная часть военнообязанных могут избежать призыва в ряды ВСУ из-за конкретных обстоятельств. В частности, из-за разрыва контракта по семейному положению.

Об этом идет речь на сайте Юристы.ua.

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Отсрочка от мобилизации

Муж спрашивает у юристов, имеет ли он право на отсрочку, если находясь в отпуске расписался с женой, у которой есть трое несовершеннолетних детей, а также ребенок инвалид.

Согласно подпункту "г" ч. 3 ст. 5 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" содержит такое основание: в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

"Таким образом, вы имеете право на увольнение, так как основание содержит факт "воспитания", и не предусматривает отцовство, при регистрации брака с матерью ребенка и совместно проживания с ними" , — указано в сообщении.

Мобилизация в Украине: что известно

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация . Несмотря на это, часть мужчин, подлежащих призывному возрасту, могут избежать мобилизации из-за ряда болезней.

Добавим, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Есть много случаев, когда мужчины не могут служить в армии по разным обстоятельствам. Однако военнообязанные не могут быть уволены с военной службы, даже если его родной человек умер во время выполнения таких обязанностей в результате самоповреждения.