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Ізраїль офіційно оголосив про стан війни

8 жовтня 2023 14:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ізраїль офіційно оголосив про стан війни
Дим піднімається після ракетного обстрілу, запущеного із Сектору Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок довгої та важкої війни після несподіваної атаки палестинців із Сектору Газа. Внаслідок атаки загинули сотні людей, були захоплені ізраїльські заручники та виникли побоювання регіональної ескалації напруженості.

Про це повідомляє The Guardian.

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Ізраїль входить у стан війни

ЗМІ повідомляють, що Ізраїль формально активував "пункт 40 алеф", що є офіційною заявою про стан війни. Тепер військовослужбовці мають повноваження діяти на свій розсуд, однак вони зобов'язані інформувати уряд країни про свої дії.

"Ми вступаємо в довгу і важку війну. Війна була нав'язана нам вбивчою атакою ХАМАСа. У цей час закінчується перший етап знищенням більшої частини сил противника, які проникли на нашу територію", — сказав Нетаньяху.

У недільний ранок, коли громадяни Ізраїлю намагалися осмислити наслідки суботнього нападу, ймовірність наземного вторгнення до Гази та широкомасштабного зіткнення з "Хезболлою" в Лівані стала все більш очевидною. Ізраїль ухвалив рішення про евакуацію поселень, розташованих поблизу Гази.

Попри слова Нетаньяху, який змалював військову картину та мобілізував тисячі резервістів, у неділю стратегічні цілі Ізраїлю залишалися загадковими, включаючи питання про бажання усунути ХАМАС від керма в Газі та тривалість можливої операції.

Обстріл Ізраїлю та відповідь ЦАХАЛу

Повідомляється, що Рада Безпеки ООН готувалась до невідкладного засідання в неділю і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до "вищого ступеня стриманості", іранська збройна формація "Хезболла" здійснила ракетний та артилерійський обстріл півночі Ізраїлю "на знак солідарності" з палестинцами.

У відповідь ізраїльські збройні сили здійснили артилерійські удари по Лівану та удар дронів за позицією Хезболли біля кордону, за даними військових. Інформації про жертв не надходило.

Враховуючи глибину збитків, спричинених першим днем конфлікту, офіційна цифра смертей в Ізраїлі досягла 250, тоді як повідомлялося про смерть понад 313 палестинців.

Нагадаємо, що в той час, як Ізраїль зазнав нападу ХАМАСу, лідери військових структур зіткнулися з питаннями, що посилюються, щодо того, як дана катастрофа могла статися. Наступного дня після 50-ї річниці початку війни Судного дня в 1973 році, війська, здається, знову виявилися непідготовленими до несподіваної агресії.

Крім того, Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа. Наразі громадянам туди потрапляти заборонено.

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