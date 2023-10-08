Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Израиль официально объявил о состоянии войны arrow

Израиль официально объявил о состоянии войны

8 октября 2023 14:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Израиль официально объявил о состоянии войны
Дым поднимается после ракетных обстрелов, запущенных из Сектора Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Израиль входит в состояние войны

СМИ сообщают, что Израиль формально активировал "пункт 40 алеф", что является официальным заявлением о состоянии войны. Теперь военнослужащие обладают полномочиями действовать по своему усмотрению, однако они обязаны информировать правительство страны о своих действиях.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам убийственной атакой ХАМАСа. В эти часы заканчивается первый этап уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию", — сказал Нетаньяху.

В воскресное утро, когда граждане Израиля старались осмыслить последствия субботнего нападения, вероятность наземного вторжения в Газу и широкомасштабного столкновения с "Хезболлой" в Ливане стала всё более очевидной. Израиль принял решение об эвакуации поселений, расположенных вблизи Газы.

Несмотря на слова Нетаньяху, обрисовавшего военную картину и мобилизовавшего тысячи резервистов, в воскресенье стратегические цели Израиля оставались загадочными, включая вопрос о желании устранить ХАМАС от руля в Газе и о продолжительности возможной операции.

Обстрел Израиля и ответ ЦАХАЛа

Сообщается, что Совет Безопасности ООН готовился к неотложному заседанию в воскресенье и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "высшей степени сдержанности", иранская вооруженная формация "Хезболла" произвела ракетный и артиллерийский обстрел севера Израиля "в знак солидарности" с палестинцами.

В ответ израильские вооруженные силы осуществили артиллерийские удары по Ливану и удар дронов по позиции Хезболлы возле границы, по данным военных. Информации о жертвах не поступало.

Учитывая глубину ущерба, вызванного первым днем конфликта, официальная цифра смертей в Израиле достигла 250, в то время как сообщалось о смерти свыше 313 палестинцев.

Напомним, что в то время как Израиль испытывал нападение ХАМАСа, лидеры военных структур столкнулись с усиливающимися вопросами относительно того, как данная катастрофа могла произойти. На следующий день после 50-летней годовщины начала войны Судного дня в 1973 году, войска, кажется, вновь оказались неподготовленными к неожиданной агрессии. 

Кроме того, Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз