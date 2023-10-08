Израиль официально объявил о состоянии войны

Дым поднимается после ракетных обстрелов, запущенных из Сектора Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.

Об этом сообщает The Guardian.

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СМИ сообщают, что Израиль формально активировал "пункт 40 алеф", что является официальным заявлением о состоянии войны. Теперь военнослужащие обладают полномочиями действовать по своему усмотрению, однако они обязаны информировать правительство страны о своих действиях.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам убийственной атакой ХАМАСа. В эти часы заканчивается первый этап уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию", — сказал Нетаньяху.

В воскресное утро, когда граждане Израиля старались осмыслить последствия субботнего нападения, вероятность наземного вторжения в Газу и широкомасштабного столкновения с "Хезболлой" в Ливане стала всё более очевидной. Израиль принял решение об эвакуации поселений, расположенных вблизи Газы.

Несмотря на слова Нетаньяху, обрисовавшего военную картину и мобилизовавшего тысячи резервистов, в воскресенье стратегические цели Израиля оставались загадочными, включая вопрос о желании устранить ХАМАС от руля в Газе и о продолжительности возможной операции.

Обстрел Израиля и ответ ЦАХАЛа

Сообщается, что Совет Безопасности ООН готовился к неотложному заседанию в воскресенье и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "высшей степени сдержанности", иранская вооруженная формация "Хезболла" произвела ракетный и артиллерийский обстрел севера Израиля "в знак солидарности" с палестинцами.

В ответ израильские вооруженные силы осуществили артиллерийские удары по Ливану и удар дронов по позиции Хезболлы возле границы, по данным военных. Информации о жертвах не поступало.

Учитывая глубину ущерба, вызванного первым днем конфликта, официальная цифра смертей в Израиле достигла 250, в то время как сообщалось о смерти свыше 313 палестинцев.

Напомним, что в то время как Израиль испытывал нападение ХАМАСа, лидеры военных структур столкнулись с усиливающимися вопросами относительно того, как данная катастрофа могла произойти. На следующий день после 50-летней годовщины начала войны Судного дня в 1973 году, войска, кажется, вновь оказались неподготовленными к неожиданной агрессии.

Кроме того, Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.