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Ізраїль попросив США надати військову допомогу: яка зброя потрібна

9 жовтня 2023 05:14
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Інна Буряк
редактор
Ізраїль попросив США надати військову допомогу: яка зброя потрібна
Ізраїльські військові на півдні Ізраїлю під час обстрілів ХАМАСу. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На тлі нападу терористів ХАМАС Ізраїль попросив у Сполучених Штатів Америки керовані бомби та системи ППО. Відповідну заяву зробили ізраїльський військовий чиновник та представник Міноборони США.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що за словами ізраїльського чиновника, країна потребує Joint Direct Attack Munitions (JDAM) — комплект обладнання, який перетворює некеровану бомбу на високоточну зброю. Ізраїль завдає ударів по Секторі Гази за допомогою високоточних бомб.

Крім того, ізраїльська армія може звернутися по додаткові засоби оборони в найближчому майбутньому, відповідно до розвитку подій після завершення кампанії проти ХАМАСу.

"Як і якщо розвиватимуться інші події, нам знадобляться й інші кошти", — підкреслив урядовець.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден наказав "додатково підтримати" Ізраїль, який потерпає від "терористичного нападу ХАМАС".

Також ми повідомляли, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати відправляють свою групу авіаносців для допомоги Ізраїлю через напад ХАМАСу. Як відомо, країна оголосила про стан війни.

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