США відправляють авіаносці на допомогу Ізраїлю

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати відправляють свою групу авіаносців для допомоги Ізраїлю через напад ХАМАСу. Як відомо, країна оголосила про стан війни.

Про це написала репортерка CNN Наташа Бертранд.

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Зазначається, що на допомогу Ллойд Остін відправив авіаносну ударну групу ВМС США "Джеральд Р. Форд". Вашингтон також збільшив кількість ескадрилій американських винищувачів F-35, F-15, F-16 і A-10 в районі східного Середземномор'я.

Крім того, США нададуть Ізраїлю військово-технічну допомогу, куди ввійдуть і боєприпаси. Перша частина цієї підтримки прибуде в країну найближчими днями.

За словами Остіна, США підтримують готовність своїх військ у всьому світі з метою зміцнення сил стримування за необхідності.

Нагадаємо, що глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок довгої та важкої війни після несподіваної атаки палестинців із Сектору Газа. Внаслідок атаки загинули сотні людей, були захоплені ізраїльські заручники та виникли побоювання регіональної ескалації напруженості.

Також ми писали, що президент США Джо Байден наказав "додатково підтримати" Ізраїль, який потерпає від "терористичного нападу ХАМАС".