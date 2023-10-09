США отправляют авианосцы в помощь Израилю

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: CNN

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты отправляют свою группу авианосцев для помощи Израилю из-за нападения ХАМАС. Как известно, страна объявила о состоянии войны.

Об этом написала репортер CNN Наташа Бертранд.

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Отмечается, что в помощь Ллойд Остин отправил авианосную ударную группу ВМС США "Джеральд Р. Форд". Вашингтон также увеличил количество эскадрилий американских истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в районе восточного Средиземноморья.

Кроме того, США окажут Израилю военно-техническую помощь, куда войдут и боеприпасы. Первая часть этой поддержки прибудет в страну в ближайшие дни.

По словам Остина, США поддерживают готовность своих войск по всему миру с целью укрепления сил сдерживания при необходимости.

Напомним, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.

Также мы писали, что президент США Джо Байден приказал "дополнительно поддержать" Израиль, страдающий "террористическим нападением ХАМАС".