Израиль попросил США оказать военную помощь: какое оружие нужно

Израильские военные на юге Израиля во время обстрелов ХАМАС. Фото: REUTERS

На фоне нападения террористов ХАМАС Израиль попросил у Соединенных Штатов Америки управляемые бомбы и системы ПВО. Соответствующее заявление сделали израильский военный чиновник и представитель Минобороны США.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что по словам израильского чиновника, страна нуждается в Joint Direct Attack Munitions (JDAM) — комплекте оборудования, которое превращает неуправляемую бомбу в высокоточное оружие. Израиль наносит удары по сектору Газа с помощью высокоточных бомб.

Кроме того, израильская армия может обратиться за дополнительными средствами обороны в ближайшем будущем, в соответствии с развитием событий после завершения кампании против ХАМАСа.

"Как и если будут развиваться другие события, нам понадобятся и другие средства", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что президент США Джо Байден приказал "дополнительно поддержать" Израиль, страдающий "террористическим нападением ХАМАС".

Также мы сообщали, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты отправляют свою группу авианосцев для помощи Израилю из-за нападения ХАМАС. Как известно, страна объявила о состоянии войны.