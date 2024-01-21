Ізраїльські військові показали тунель, в якому терористи ХАМАС утримували полонених
Ізраїльські військові показали фото, на яких можна побачити внутрішню частину тунелю в Хан-Юнісі на півдні Гази, де бойовики ХАМАС тримали полонених. Такі світлини ЦАХАЛ оприлюднив вчора, 20 січня.
Про це пише The Times of Israel.
Як вдалося виявити цей тунель
За словами речника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, вхід до тунелю знайшли з будинку одного з командирів ХАМАС.
Він додав, що війська почали сутичку з терористами всередині тунелю, після чого вбили їх. В тунелі також знаходилася й вибухівка.
Зазначається, що за кіломентр від входу глибиною приблизно 20 метрів військові виявили велику кімнату, в якій терористи тримали заручників. Деяких з них було звільнено 50 днів тому.
До прикладу, вони звільнили п'ятирічну Емілію Алоні. Її малюнки знайшли в цій кімнаті.
Умови в кімнаті для заручників
Крім того, в зоні, де перебували заручники, стояло п'ять камер. Ці приміщення мали матрац та туалет. В різний час там перебувало біля 20 заручників.
"За наявною у нас інформацією, в цьому тунелі в різний час утримували 20 заручників у важких умовах без денного світла, з щільним повітрям, малою кількістю кисню і жахливою вологістю, через яку важко дихати", — додав Хагарі.
За словами речника, тих заручників, яких не було звільнено, утримуються в Газі, ймовірно, ще в гірших умовах.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна продовжить вести бойові дії проти терористочного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.
Читайте Новини.LIVE!