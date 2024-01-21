Ізраїльські військові показали тунель, в якому терористи ХАМАС утримували полонених

Кімната, в якій утримували заручників. Фото: Армія оборони Ізраїлю

Ізраїльські військові показали фото, на яких можна побачити внутрішню частину тунелю в Хан-Юнісі на півдні Гази, де бойовики ХАМАС тримали полонених. Такі світлини ЦАХАЛ оприлюднив вчора, 20 січня.

Про це пише The Times of Israel.

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Як вдалося виявити цей тунель

За словами речника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, вхід до тунелю знайшли з будинку одного з командирів ХАМАС.

Він додав, що війська почали сутичку з терористами всередині тунелю, після чого вбили їх. В тунелі також знаходилася й вибухівка.

Зазначається, що за кіломентр від входу глибиною приблизно 20 метрів військові виявили велику кімнату, в якій терористи тримали заручників. Деяких з них було звільнено 50 днів тому.

До прикладу, вони звільнили п'ятирічну Емілію Алоні. Її малюнки знайшли в цій кімнаті.

Умови, в яких жили заручники, яких утримували бойовики ХАМАС. Фото: Армія оборони Ізраїлю

Умови в кімнаті для заручників

Крім того, в зоні, де перебували заручники, стояло п'ять камер. Ці приміщення мали матрац та туалет. В різний час там перебувало біля 20 заручників.

Умови, в яких жили заручники, яких утримували бойовики ХАМАС. Фото: Армія оборони Ізраїлю

"За наявною у нас інформацією, в цьому тунелі в різний час утримували 20 заручників у важких умовах без денного світла, з щільним повітрям, малою кількістю кисню і жахливою вологістю, через яку важко дихати", — додав Хагарі.

За словами речника, тих заручників, яких не було звільнено, утримуються в Газі, ймовірно, ще в гірших умовах.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна продовжить вести бойові дії проти терористочного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.