Израильские военные показали тоннель, в котором террористы ХАМАС содержали пленных

Комната, в которой удерживали заложников. Фото: Армия обороны Израиля

Израильские военные показали фото, где можно увидеть внутреннюю часть тоннеля в Хан-Юнисе на юге Газы, где боевики ХАМАС держали пленных. Такие фотографии ЦАХАЛ обнародовал вчера, 20 января.

Об этом пишет The Times of Israel.

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По словам спикера ЦАХАЛ контрадмирала Даниэля Хагари, вход в тоннель был найден из дома одного из командиров ХАМАС.

Он добавил, что войска начали стычку с террористами внутри тоннеля, после чего убили их. В туннеле также находилась и взрывчатка.

Отмечается, что в километре от входа глубиной примерно 20 метров военные обнаружили большую комнату, в которой террористы держали заложников. Некоторые из них были освобождены 50 дней назад.

К примеру, они освободили пятилетнюю Эмилию Алони. Ее рисунки нашли в этой комнате.

Условия, в которых жили заложники, которых удерживали боевики ХАМАС. Фото: Армия обороны Израиля

Условия в комнате для заложников

Кроме того, в зоне, где находились заложники, стояло пять камер. Эти помещения имели матрас и туалет. В разное время там находились около 20 заложников.

Условия, в которых жили заложники, которых удерживали боевики ХАМАС. Фото: Армия обороны Израиля

"По имеющейся у нас информации, в этом тоннеле в разное время удерживали 20 заложников в тяжелых условиях без дневного света, с плотным воздухом, малым количеством кислорода и ужасающей влажностью, из-за которой тяжело дышать", — добавил Хагари.

По словам спикера, тех заложников, которые не были освобождены, содержатся в Газе, вероятно, еще в худших условиях.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принятый бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.