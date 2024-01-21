Израильские военные показали тоннель, в котором террористы ХАМАС содержали пленных
Израильские военные показали фото, где можно увидеть внутреннюю часть тоннеля в Хан-Юнисе на юге Газы, где боевики ХАМАС держали пленных. Такие фотографии ЦАХАЛ обнародовал вчера, 20 января.
Об этом пишет The Times of Israel.
Как удалось обнаружить этот тоннель
По словам спикера ЦАХАЛ контрадмирала Даниэля Хагари, вход в тоннель был найден из дома одного из командиров ХАМАС.
Он добавил, что войска начали стычку с террористами внутри тоннеля, после чего убили их. В туннеле также находилась и взрывчатка.
Отмечается, что в километре от входа глубиной примерно 20 метров военные обнаружили большую комнату, в которой террористы держали заложников. Некоторые из них были освобождены 50 дней назад.
К примеру, они освободили пятилетнюю Эмилию Алони. Ее рисунки нашли в этой комнате.
Условия в комнате для заложников
Кроме того, в зоне, где находились заложники, стояло пять камер. Эти помещения имели матрас и туалет. В разное время там находились около 20 заложников.
"По имеющейся у нас информации, в этом тоннеле в разное время удерживали 20 заложников в тяжелых условиях без дневного света, с плотным воздухом, малым количеством кислорода и ужасающей влажностью, из-за которой тяжело дышать", — добавил Хагари.
По словам спикера, тех заложников, которые не были освобождены, содержатся в Газе, вероятно, еще в худших условиях.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит вести боевые действия против террористической группировки ХАМАС. Принятый бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.
Читайте Новини.LIVE!