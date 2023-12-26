Кабмін посилить мобілізацію — які важливі нововведення готують у новому законопроєкті

Вишкіл військових. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Законопроєкт отримав порядковий номер 10378.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Нововведення законопроєкту про мобілізацію

Як зазначається, що сам текст законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" та його супровідні документи наразі не оприлюднені на сайті ВР.

Однак стали відомі його ключові витримки.

На сільради, селищні та міські ради поклали повноваження:

забезпечувати організацію призову громадян;

доводити до відома громадян розпорядження керівників військових адміністрацій та керівництва ТЦК про проведення мобілізації та виклик військовозобов'язаних до ТЦК.

Крім того, сільські, селищні та міськради мають забезпечувати прибуття громадян на збірні пункти.

Місцеві держадміністрації набувають нового повноваження — оповіщати та забезпечувати прибуття громадян на збірні пункти та у військові частини.

Підприємства, організації зобов'язані забезпечувати оповіщення та прибуття громадян, які призиваються щодо мобілізації.

Нові обов'язки громадян:

Реєструватися в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста;

проходити медогляд;

бути за викликом до ТЦК у строки та місце, зазначене у порядку денному.

Усі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження прибути до ТЦК, незалежно від отримання повістки. Поважні причини для неприбуття:

перешкоди стихійного характеру;

хвороба громадянина;

смерть близького родича (батьки, подружжя, дітей, рідних братів, сестер, діда, бабусі) чи близьких родичів дружини.

Під час мобілізації всі громадяни України з 18 до 60 років (поза залежності від статі) повинні мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх до ТЦК.

Новація з відстрочки — для 1 та 2 групи інвалідності. 3 групу прибрали.

Цікавий момент — відстрочка для жінок — якщо вони знаходяться у декреті до 3 років дитини, або якщо дитина потребує догляду до 6 років, а також вагітні жінки. Тепер вона надаватиметься лише чинним депутатам Верховної Ради — усі минулі скликання підлягають мобілізації.

Відстрочка для студентів тільки денної або дуальної форми навчання, які отримують рівень освіти вище, ніж попередній рівень за тим самим напрямом, а також докторантам.

Відстрочка для педпрацівників та наукових співробітників, лише якщо вони працюють на повну ставку.

Нові правила броні — бронюються чиновники категорії "А". А категорія "Б" та "В" — лише до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних.

Запроваджується базова військова служба для всіх громадян віком до 25 років. Від її проходження звільняються інваліди, ті, хто вже пройшов військову підготовку, а також особи, які пройшли військову підготовку до набуття громадянства України.

Базова військова служба триватиме до 5 місяців.

Зниження нижньої планки віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Поліція отримує додаткові повноваження у "здійсненні заходів" щодо оповіщення військовозобов'язаних та спільно з ТЦК мають право здійснювати адміністративне затримання та доставляння до ТЦК призовників, які порушили законодавство про мобілізацію.

Відповідальність за неявку до військкомату за новим законопроєктом

Вводиться нове становище. Для громадян, які порушили законодавство про мобілізацію, можуть бути застосовані "тимчасові заходи". Вони вносяться до реєстру боржників і до них застосовуються такі обмеження:

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмови у підписанні кредитних договорів;

зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Тимчасові заходи анулюватимуться за повідомленням керівника ТЦК.

Чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, робитимуть паспорти лише по пред'явленні військово-облікових документів. Це стосується як внутрішніх, так і закордонних паспортів.

Ще положення законопроєкту про мобілізацію

1. Будуть демобілізовані солдати-строковики, які були призвані на службу до моменту оголошення воєнного стану;

2. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані:

у разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку або за своїм місцем проживання або до центру надання адміністративних послуг;

шляхом прибуття або за своїм місцем проживання або до центру надання адміністративних послуг; у разі перебування за кордоном — шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, вказаних на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації 500 тис. військових. Також, як заявив нардеп Вадим Івченко, українців за кордоном, які не встали на облік в ТЦК, обмежать в правах.