Кабмин усилит мобилизацию — какие важные нововведения готовят в новом законопроекте
Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Законопроект получил порядковый номер 10378.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Нововведение законопроекта о мобилизации
Как отмечается, что сам текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" и его сопроводительные документы не обнародованы на сайте ВР.
Однако стали известны его ключевые выдержки.
На сельсоветы, поселковые и городские советы возложили полномочия:
- обеспечивать организацию призыва граждан;
- доводить до сведения граждан распоряжение руководителей военных администраций и руководства ТЦК о проведении мобилизации и вызове военнообязанных в ТЦК.
Кроме того, сельские, поселковые и горсоветы должны обеспечивать прибытие граждан в сборные пункты.
Местные госадминистрации обретают новые полномочия — уведомлять и обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и в воинские части.
Предприятия, организации обязаны обеспечивать оповещение и прибытие граждан, призываемых по мобилизации.
Новые обязанности граждан:
- Регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста;
- проходить медосмотр;
- быть по вызову в ТЦК в сроки и место, указанное в повестке дня.
Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней со дня ее продолжения прибыть в ТЦК, независимо от получения повестки. Уважаемые причины для неприбытия:
- препятствия стихийного характера;
- болезнь гражданина;
- смерть близкого родственника (родители, супруги, детей, родных братьев, сестер, деда, бабушки) или близких родственников жены.
При мобилизации все граждане Украины с 18 до 60 лет (вне зависимости от пола) должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их к ТЦК.
Новация по отсрочке — для 1 и 2 группы инвалидности. 3 группу убрали.
Интересный момент — отсрочка для женщин — если они находятся в декрете до 3 лет ребенка, или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также для беременных женщин. Теперь она будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады — все прошлые созывы подлежат мобилизации.
Отсрочка для студентов только дневной или дуальной формы обучения, получающих уровень образования выше, чем предыдущий уровень по тому же направлению, а также докторантам.
Отсрочка для педработников и научных сотрудников только если они работают на полную ставку.
Новые правила брони - бронируются чиновники категории "А". А категория "Б" и "В" — только до 50% от общего количества военнообязанных.
Вводится базовая военная служба для всех граждан младше 25 лет. От ее прохождения освобождаются инвалиды, уже прошедшие военную подготовку, а также лица, прошедшие военную подготовку к приобретению гражданства Украины.
Базовая военная служба продлится до 5 месяцев.
Снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.
Полиция получает дополнительные полномочия по "осуществлению мер об оповещении" военнообязанных и совместно с ТЦК вправе осуществлять административное задержание и доставку в ТЦК призывников, нарушивших законодательство о мобилизации.
Ответственность за неявку в военкомат по новому законопроекту
Вводится новое положение. Для граждан, нарушивших законодательство о мобилизации, могут быть применены "временные меры". Они вносятся в реестр должников и к ним применяются следующие ограничения:
- запрет на выезд за границу;
- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;
- ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;
- отказы в подписании кредитных договоров;
- остановка получения льгот и услуг от государства.
Временные меры будут аннулироваться по сообщению руководителя ТЦК.
Мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только по предъявлении военно-учетных документов. Это касается как внутренних, так и загранпаспортов.
Еще положения законопроекта о мобилизации
1. Будут демобилизованы солдаты-срочники, призванные на службу к моменту объявления военного положения;
2. Граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 30 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные:
- в случае пребывания на территории Украины путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете или по своему месту жительства или в центр предоставления административных услуг;
- в случае пребывания за границей — путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете.
Напомним, что сегодня Кабмин должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации 500 тыс. военных. Также, как заявил нардеп Вадим Ивченко, украинцев за границей, не вставших на учет в ТЦК, ограничат права.
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