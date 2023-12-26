Кабмин усилит мобилизацию — какие важные нововведения готовят в новом законопроекте

Построение военных. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Законопроект получил порядковый номер 10378.

Об этом идет речь на сайте парламента.

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Нововведение законопроекта о мобилизации

Как отмечается, что сам текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" и его сопроводительные документы не обнародованы на сайте ВР.

Однако стали известны его ключевые выдержки.

На сельсоветы, поселковые и городские советы возложили полномочия:

обеспечивать организацию призыва граждан;

доводить до сведения граждан распоряжение руководителей военных администраций и руководства ТЦК о проведении мобилизации и вызове военнообязанных в ТЦК.

Кроме того, сельские, поселковые и горсоветы должны обеспечивать прибытие граждан в сборные пункты.

Местные госадминистрации обретают новые полномочия — уведомлять и обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и в воинские части.

Предприятия, организации обязаны обеспечивать оповещение и прибытие граждан, призываемых по мобилизации.

Новые обязанности граждан:

Регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста;

проходить медосмотр;

быть по вызову в ТЦК в сроки и место, указанное в повестке дня.

Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней со дня ее продолжения прибыть в ТЦК, независимо от получения повестки. Уважаемые причины для неприбытия:

препятствия стихийного характера;

болезнь гражданина;

смерть близкого родственника (родители, супруги, детей, родных братьев, сестер, деда, бабушки) или близких родственников жены.

При мобилизации все граждане Украины с 18 до 60 лет (вне зависимости от пола) должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их к ТЦК.

Новация по отсрочке — для 1 и 2 группы инвалидности. 3 группу убрали.

Интересный момент — отсрочка для женщин — если они находятся в декрете до 3 лет ребенка, или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также для беременных женщин. Теперь она будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады — все прошлые созывы подлежат мобилизации.

Отсрочка для студентов только дневной или дуальной формы обучения, получающих уровень образования выше, чем предыдущий уровень по тому же направлению, а также докторантам.

Отсрочка для педработников и научных сотрудников только если они работают на полную ставку.

Новые правила брони - бронируются чиновники категории "А". А категория "Б" и "В" — только до 50% от общего количества военнообязанных.

Вводится базовая военная служба для всех граждан младше 25 лет. От ее прохождения освобождаются инвалиды, уже прошедшие военную подготовку, а также лица, прошедшие военную подготовку к приобретению гражданства Украины.

Базовая военная служба продлится до 5 месяцев.

Снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Полиция получает дополнительные полномочия по "осуществлению мер об оповещении" военнообязанных и совместно с ТЦК вправе осуществлять административное задержание и доставку в ТЦК призывников, нарушивших законодательство о мобилизации.

Ответственность за неявку в военкомат по новому законопроекту

Вводится новое положение. Для граждан, нарушивших законодательство о мобилизации, могут быть применены "временные меры". Они вносятся в реестр должников и к ним применяются следующие ограничения:

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказы в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

Временные меры будут аннулироваться по сообщению руководителя ТЦК.

Мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только по предъявлении военно-учетных документов. Это касается как внутренних, так и загранпаспортов.

Еще положения законопроекта о мобилизации

1. Будут демобилизованы солдаты-срочники, призванные на службу к моменту объявления военного положения;

2. Граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 30 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные:

в случае пребывания на территории Украины путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете или по своему месту жительства или в центр предоставления административных услуг;

путем прибытия или по своему месту жительства или в центр предоставления административных услуг; в случае пребывания за границей — путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете.

Напомним, что сегодня Кабмин должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации 500 тыс. военных. Также, как заявил нардеп Вадим Ивченко, украинцев за границей, не вставших на учет в ТЦК, ограничат права.