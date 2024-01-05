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Кадиров запропонував США зняти з нього санкції в обмін на українських полонених

5 січня 2024 16:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кадиров запропонував США зняти з нього санкції в обмін на українських полонених
Очільник Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров запропонував Сполученим штатами зняти санкції з його сім'ї та майна. Натомість він пропонує повернути 20 українських військовополонених.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, напередодні до Грозного прибув американський ексрозвідник Скотт Ріттер. Йому Кадиров передав список з 20 українських військових, яких він пропонує повернути в обмін на зняття санкцій з його рідні.

"Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю список нашому гостю... якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і в ні в чому не винних людей, коней... Крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", — сказав він.

Відомо, що таку пропозицію Кадиров озвучив під час побудови силових підрозділів у Грозному. Також там показали вони відеозвернення полонених, які просять зняти санкції, які "ні на що не впливають".

"Якщо ви виконаєте ці умови, то 20 українських солдатів повернуться у свої рідні будинки", — сказав один із полонених.

Нагадаємо, що голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров зробив заяву щодо війни в Україні. Він каже, що вона закінчиться наступного — 2024 року.

Також ми писали, що Рада Європи запровадила додаткові санкції проти найбільшої алмазодобувної компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева. Його додано до списку санкцій проти Росії за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

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