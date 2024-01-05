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Кадыров предложил США снять с него санкции в обмен на украинских пленных

5 января 2024 16:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кадыров предложил США снять с него санкции в обмен на украинских пленных
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил Соединенным штатам снять санкции с его семьи и имущества. Взамен он предлагает вернуть 20 украинских военнопленных.

Об этом пишут российские СМИ.

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Так, накануне в Грозный прибыл американский экс-разведчик Скотт Риттер. Ему Кадыров передал список из 20 украинских военных, которых он предлагает вернуть в обмен на снятие санкций с его родных.

"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю список нашему гостю... если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, коней... Кроме меня. Еще добавят немного санкции против меня, так мы этих людей отдадим", — сказал он.

Известно, что такое предложение Кадыров озвучил при построении силовых подразделений в Грозном. Также там показали они видеообращение пленных, которые просят снять "ни на что не влияющие" санкции.

"Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", — сказал один из пленных.

Напомним, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сделал заявление о войне в Украине. Он говорит, что она закончится в следующем — 2024 году.

Также мы писали, что Совет Европы ввел дополнительные санкции против крупнейшей алмазодобывающей компании Алроса и ее генерального директора Павла Мариничева. Он добавлен в список санкций против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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