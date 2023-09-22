Канада виділила понад 400 млн доларів Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: Reuters

У п'ятницю, 22 вересня, Канада оголосила довгострокову допомогу Україні. Її сума складає 482,6 мільйонів доларів.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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На що розрахована допомога Канади

Повідомляється, що довгострокова допомога Канади для України розрахована на три роки.

Частина виділених коштів витратять на на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин. До того ж Канада планує відправити своїх інструкторів та техніків, які візьмуть участь у навчаннях українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, після візиту до США президент Зеленський неанонсовано прибув до Канади.

Додамо, Володимир Зеленський та перша леді в Оттаві зустрілися з генерал-губернатором Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером. Глава держави подякував Канаді за підтримку нашої країни.

Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Основну увагу приділили оборонним потребам України.