Канада виділила понад 400 млн доларів Україні
У п'ятницю, 22 вересня, Канада оголосила довгострокову допомогу Україні. Її сума складає 482,6 мільйонів доларів.
Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
На що розрахована допомога Канади
Повідомляється, що довгострокова допомога Канади для України розрахована на три роки.
Частина виділених коштів витратять на на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин. До того ж Канада планує відправити своїх інструкторів та техніків, які візьмуть участь у навчаннях українських пілотів на винищувачах F-16.
Нагадаємо, після візиту до США президент Зеленський неанонсовано прибув до Канади.
Додамо, Володимир Зеленський та перша леді в Оттаві зустрілися з генерал-губернатором Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером. Глава держави подякував Канаді за підтримку нашої країни.
Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Основну увагу приділили оборонним потребам України.