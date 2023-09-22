Канада выделила более 400 млн долларов Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Reuters

В пятницу, 22 сентября, Канада объявила долгосрочную помощь Украине. Ее сумма составляет 482,6 миллиона долларов.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Читайте также:

На что рассчитана помощь Канады

Сообщается, что долгосрочная помощь Канады для Украины рассчитана на три года.

Часть выделенных средств потратят на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин. Также Канада планирует отправить своих инструкторов и техников, которые примут участие в учениях украинских пилотов на истребителях F-16.

Напомним, после визита в США президент Зеленский неанонсированно прибыл в Канаду.

Добавим, Владимир Зеленский и первая леди в Оттаве встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером. Глава государства поблагодарил Канаду за поддержку нашей страны.

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основное внимание было уделено оборонным потребностям Украины.