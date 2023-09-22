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Канада выделила более 400 млн долларов Украине

22 сентября 2023 22:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Канада выделила более 400 млн долларов Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 22 сентября, Канада объявила долгосрочную помощь Украине. Ее сумма составляет 482,6 миллиона долларов.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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На что рассчитана помощь Канады

Сообщается, что долгосрочная помощь Канады для Украины рассчитана на три года.

Часть выделенных средств потратят на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин. Также Канада планирует отправить своих инструкторов и техников, которые примут участие в учениях украинских пилотов на истребителях F-16.

Напомним, после визита в США президент Зеленский неанонсированно прибыл в Канаду.

Добавим, Владимир Зеленский и первая леди в Оттаве встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером. Глава государства поблагодарил Канаду за поддержку нашей страны.

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основное внимание было уделено оборонным потребностям Украины.

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