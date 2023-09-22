Після візиту до США Президент Зеленський неанонсовано прибув до Канади: що відомо

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо. Фото: Президент України

Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Це сталося після візиту Президента України до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив офіс прем’єр-міністра Канади.

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"Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду з 21 по 22 вересня. Обидва лідери продовжать тісно співпрацювати задля зміцнення зв'язків між нашими країнами та сприятимуть тому, щоб український народ міг і надалі захищати себе від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що в Оттаві Трюдо зустрінеться з Зеленським. Лідери обговорять "постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України, яка продовжує захищати себе від жорстокої російської агресії".

Також вони візьмуть участь у церемонії підписання угоди, яка продовжить зміцнення економічних зв'язків між країнами. Крім того, в Оттаві Зеленський виступить з промовою до парламенту.

Потім лідери поїдуть до Торонто, де зустрінуться з канадськими бізнес-лідерами, щоб "посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України". Після цього прем'єр-міністр Трюдо і президент Зеленський візьмуть участь у заході з українсько-канадською громадою.

Раніше ми повідомляли, у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів в ексклюзивному коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук про свої враження від візиту до США.