После визита в США Президент Зеленский неанонсировано прибыл в Канаду: что известно

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: Президент Украины

Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. Это произошло после визита Президента Украины в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщил офис премьер-министра Канады.

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Зеленский прибыл в Канаду

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду с 21 по 22 сентября. Оба лидера продолжат тесно сотрудничать для укрепления связей между нашими странами и будут способствовать тому, чтобы украинский народ мог и дальше защищать себя от жестокое и неоправданное вторжение России. Канада будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется" , — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Оттаве Трюдо встретится с Зеленским. Лидеры обсудят "постоянную военную, экономическую, гуманитарную поддержку Канады и поддержку развития Украины, которая продолжает защищать себя от жестокой российской агрессии".

Также они примут участие в церемонии подписания соглашения, которое продолжит укрепление экономических связей между странами. Кроме того, в Оттаве Зеленский выступит с речью в парламент.

Затем лидеры отправятся в Торонто, где встретятся с канадскими бизнес-лидерами, чтобы "усилить инвестиции частного сектора в будущее Украины". После этого премьер-министр Трюдо и президент Зеленский примут участие в мероприятии с украинско-канадской общиной.

Ранее мы сообщали, что в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эксклюзивном комментарии корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о своих впечатлениях от визита в США.