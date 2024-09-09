Авіакатастрофа F-16 — Сирський розповів, коли будуть відомі результати розслідування

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів подробиці розслідування авіакатастрофи F-16. За його словами, пілот, який загинув, збив дві ракети.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю CNN.

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Розслідування катастрофи F-16

Сирський зазначив, що українські пілоти проходили підготовку в навчальних закладах країн-партнерів для керування F-16. За його словами, були відібрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків, які є на озброєнні України.

"Зараз спеціальна комісія Міністерства оборони проводить розслідування, щоб з'ясувати всі факти катастрофи, катастрофи цього літака. Але перед тим хочу сказати, що пілот, який загинув, він збив дві ракети і він просто атакував, переслідував третю крилату ракету, використовуючи бортову зброю", — наголосив Сирський.

Він зазначив, що незабаром будуть відомі результати розслідування.