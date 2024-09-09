Удари по Росії — Сирський назвав цілі, які уражатимуть ЗСУ

Олександр Сирський. Ілюстративне фото: Telegram Олександра Сирського

У випадку зняття союзниками України обмежень на удари вглиб території Росії ЗСУ знищать військову інфраструктуру в тилу ворога. Водночас Україна надавала гарантії того, що під удар не потрапить жодний цивільний об'єкт.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю CNN.

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За його словами, насамперед ЗСУ будуть застосовувати зброю по російських ОТРК, які майже щодня завдають ударів по населених пунктах України.

"Ви знаєте, скільки шкіл і лікарень було зруйновано в Україні, зокрема й Охматдит, відома лікарня. Фактично вона була зруйнована в центрі Києва ударами російських крилатих ракет. Ми маємо такі випадки щодня. Гинуть не тільки дорослі, але й діти. Тому для нас, в першу чергу, це боротьба з ракетною зброєю ворога", — зазначив головком.

Сирський також розповів, що важливо атакувати ворожі військові склади зі зброєю та пальним, а також логістику, яка направляє це на російські позиції в Україні. Крім того, він зауважив, що безперервно мають обстрілюватись російські військові аеродроми.

"Звичайно, атакувати треба ті аеродроми, з яких ударна авіація російської армії, їхні Повітряно-космічні сили застосовують ракетну зброю, застосовують свої керовані авіаційні бомби, які вони скидають на 70 кілометрів, навіть більше", — додав Сирський, і підкреслив, що Україна вже запевняла союзників про те, що не буде обстріляно жоден цивільний об'єкт.