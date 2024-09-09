Бої в Курській області — Сирський назвав стратегічну мету військової операції ЗСУ

Операція ЗСУ у Курській області — Сирський назвав головну мету
Російська армія планувала новий наступ на Україну з Курської області перед початком операції українських військ. Для цього Кремль перекинув на цю ділянку фронту найкращі десантно-штурмові підрозділи.
Про це розповів головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю американському телеканалу CNN.
Цілі операції ЗСУ у Курській області
Головком заявив, що операція у Курській області проходить успішно.
"Це зменшило загрозу наступу противника. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб він міг відчути те, що відчуваємо ми щодня", — каже він.
Також Сирський пояснив ключові завдання українських сил:
- не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу;
- відвернути увагу ЗС РФ від інших напрямків;
- створити зону безпеки та запобігти транскордонним обстрілам цивільних об'єктів;
- взяти військовополонених та підняти моральний дух українських військ і нації загалом.
Події у Курській області — остання інформація
Як відомо, з початку серпня ЗСУ проводять операцію в Курській області Росії. Під контроль вже взято 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. У полон захоплено близько 600 російських військових.
Президент України Володимир Зеленський заявив, за місяць боїв у Курській області Росія втратила шість тисяч солдатів вбитими та пораненими, а Кремль свідомо кинув цивільних мешканців регіону напризволяще.
Водночас капітан першого рангу ВМС США у відставці Юрій Гаррі Табах заявив, що завдяки операції у Курській області "червоні лінії" Кремля втратили будь-який сенс і успіх ЗСУ матиме вплив на ймовірність переговорів.
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