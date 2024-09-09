Кримський міст почав осипатись та руйнуватись, а окупаційна влада не звертає на це уваги

Стан Кримського мосту. Фото: АТЕШ

Керченський міст (який ще називають Кримським) доживає свої дні, адже його стан постійно погіршується, а ремонтні роботи не проводяться. Все це відбувається після удару ЗСУ у 2022 році — міст зараз деградує.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ у своєму Telegram.

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Як пишуть партизани, один з їх агентів розвідав Кримський міст, і повідомив, що споруда потребує екстреного ремонту.

Стан Кримського мосту. Фото: АТЕШ

Внаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів моста, що призводить до обсипання його окремих частин.

Стан Кримського мосту. Фото: АТЕШ

Проте окупаційна влада не приділяє проблемі належної уваги. Також в АТЕШ зазначають, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим.