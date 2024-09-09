Крымский мост начал осыпаться и разрушаться, а оккупационные власти не обращают на это внимания

Состояние Крымского моста. Фото: АТЭШ

Керченский мост (который еще называют Крымским) доживает свои дни, ведь состояние его постоянно ухудшается, а ремонтные работы не проводятся. Все это происходит после удара ВСУ в 2022 году – мост сейчас деградирует.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ в своем Telegram.

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Как пишут партизаны, один из их агентов разведал Крымский мост, и сообщил, что сооружение нуждается в экстренном ремонте.

Состояние Крымского моста. Фото: АТЭШ

В результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей.

Состояние Крымского моста. Фото: АТЭШ

Однако оккупационные власти не уделяют проблеме должного внимания. Также в АТЕШ отмечают, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым.