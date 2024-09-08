Удар по мосту через річку Сейм в Курській області — відео наслідків

Удар по мосту в Курській області. Фото: скриншот

Бійці 116 ОМБр показали кадри чергового ураження мосту через річку Сейм в населеному пункті Кариж Курської області. Удару по переправі на території Росії завдали пілоти РУБпАК Khorne Group.

Про це військові РУБпАК Khorne Group повідомили у своєму Telegram-каналі у неділю, 8 вересня.

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Як зазначили аналітики ресурсу DeepState, ураження мосту через річку Сейм в Курській області було досить суттєвим. Пізніше можна буде побачити, наскільки критичними є наслідки і чи зможуть росіяни користуватися мостом.

"Адже він досить "живучий" і після останнього влучання військові РФ за допомогою дощок все ж таки могли автомобілем пересуватися по ньому", — йдеться в повідомленні.