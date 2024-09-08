Росіяни почали застосовувати нову тактику на полі боя — що відомо

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті окупанти почали застосовувати нову тактику, яка показала певну ефективність. Попри шалені втрати особового складу окупанти вночі намагаються потрапити в тил підрозділів ЗСУ та зранку розпочинають штурм.

Про це повідомив боєць 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов у Telegram у неділю, 8 вересня.

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У російських окупантів зʼявилася нова нічна тактика ведення бою. Військовий 24 ОШБ "Айдар" назвав цю лінію ведення бою ефективною попри великі втрати ворога.

"Групами по 2-3 особи вони перебігають полями нам в тил і займають кругову оборону, попри втрати 80% о/с, 20 все-таки добігають", — розповів військовий.

Накопичена за ніч штурмова група зранку починає атакувати позиції українських підрозділів з тилу, відволікаючи на себе увагу.

"За цей час по такій же схемі до них підтягують групи по 5-6 людей, формуючи ударну групу розміром в роту. Що з цього виходить, думаю розуміє кожен", — підсумував Станіслав Бунятов.