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ЗСУ за тиждень знищили майже 9 тисяч окупантів — деталі від Сухопутних військ

8 вересня 2024 13:22
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Втрати російської армії за тиждень 1-8 вересня
Український боєць з ПТРК "Джавелін". Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Протягом тижня, з 1 по 8 вересня, російська армія втратила 8960 осіб вбитими. Також ворог незворотно втратив 168 артилерійських установок. 

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у неділю, 8 вересня.

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Втрати окупантів за тиждень

За його інформацією, окупанти за тиждень втратили:

  • 44 танки;
  • 137 бойових броньованих машин;
  • 168 артилерійських систем;
  • чотири реактивні системи залпового вогню;
  • дві установки ППО;
  • 337 одиниць автомобільної техніки;
  • 56 одиниць спецтехніки.

Крім цього українські бійці знищили 31 ракету та 357 дронів.

Таким чином, сумарні втрати російських сил за тиждень склали 8960 осіб вбитими, ще 1136 одиниць техніки було знищено

втрати окупантів за тижень
Російські втрати за тиждень.Джерело: Telegram Олександра Павлюка

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російські війська ЗСУ Україна війна в Україні Росія втрати окупантів

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13:53 Внаслідок російського обстрілу Донеччини загинули троє жінок, — ОВА

13:44 Сибіга закликав партнерів дозволити завдавати удари по військових цілях на території РФ

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