Втрати російської армії за тиждень 1-8 вересня

ЗСУ за тиждень знищили майже 9 тисяч окупантів — деталі від Сухопутних військ
8 вересня 2024 13:22
Український боєць з ПТРК "Джавелін". Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Протягом тижня, з 1 по 8 вересня, російська армія втратила 8960 осіб вбитими. Також ворог незворотно втратив 168 артилерійських установок.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у неділю, 8 вересня.
Читайте також:
Втрати окупантів за тиждень
За його інформацією, окупанти за тиждень втратили:
- 44 танки;
- 137 бойових броньованих машин;
- 168 артилерійських систем;
- чотири реактивні системи залпового вогню;
- дві установки ППО;
- 337 одиниць автомобільної техніки;
- 56 одиниць спецтехніки.
Крім цього українські бійці знищили 31 ракету та 357 дронів.
Таким чином, сумарні втрати російських сил за тиждень склали 8960 осіб вбитими, ще 1136 одиниць техніки було знищено.
Читайте Новини.LIVE!