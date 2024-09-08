Втрати російської армії за тиждень 1-8 вересня

Український боєць з ПТРК "Джавелін". Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Протягом тижня, з 1 по 8 вересня, російська армія втратила 8960 осіб вбитими. Також ворог незворотно втратив 168 артилерійських установок.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у неділю, 8 вересня.

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Втрати окупантів за тиждень

За його інформацією, окупанти за тиждень втратили:

44 танки;

137 бойових броньованих машин;

168 артилерійських систем;

чотири реактивні системи залпового вогню;

дві установки ППО;

337 одиниць автомобільної техніки;

56 одиниць спецтехніки.

Крім цього українські бійці знищили 31 ракету та 357 дронів.

Таким чином, сумарні втрати російських сил за тиждень склали 8960 осіб вбитими, ще 1136 одиниць техніки було знищено.