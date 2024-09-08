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Зеленський назвав кількість авіабомб та ракет, які Росія запустила по Україні за тиждень

8 вересня 2024 10:33
Євгенія Брюховецька - редактор
За минулий тиждень росіяни застосували понад 800 авіабомб проти України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська за минулий тиждень атакували Україну понад 800 керованими авіаційними ракетами. Також ворог застосував понад 60 ракет різного типу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 8 вересня.

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"Щодня ми працюємо заради сильніших рішень на підтримку нашого захисту — заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", — зазначив президент.

За його словами, лише за один тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів" та понад 60 ракет різних типів. 

Зеленський наголосив, що терор зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах та по логістиці російського терору. 

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Скриншот допису Зеленського

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Володимир Зеленський російські війська ракети дрони війна в Україні авіабомба

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