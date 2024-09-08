За прошедшую неделю россияне применили более 800 авиабомб против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска за прошлую неделю атаковали Украину более 800 управляемых авиационных ракет. Также враг применил более 60 ракет разного типа.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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"Ежедневно мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты — ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайна". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", — отметил президент.

По его словам, всего за одну неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "шахедов" и более 60 ракет разных типов.

Зеленский подчеркнул, что террор останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам и по логистике российского террора.