За прошедшую неделю россияне применили более 800 авиабомб против Украины

Зеленский назвал количество авиабомб и ракет, которые Россия запустила по Украине за неделю
Российские войска за прошлую неделю атаковали Украину более 800 управляемых авиационных ракет. Также враг применил более 60 ракет разного типа.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 8 сентября.
Атаки на Украину на прошлой неделе
"Ежедневно мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты — ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайна". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", — отметил президент.
По его словам, всего за одну неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "шахедов" и более 60 ракет разных типов.
Зеленский подчеркнул, что террор останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам и по логистике российского террора.
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