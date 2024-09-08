Сколько силы ПВО сбили ракет и дронов сегодня ночью

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Командование ОС ВСУ

Российские войска в ночь на воскресенье, 8 сентября, совершили атаку на Украину. Для этого враг использовал ракеты и беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 8 сентября

Ночью враг нанес удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и запустил 23 дронов-камикадзе Shahed из Курска в России и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Во время противовоздушного боя были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. Защитникам удалось сбить:

одну управляемую авиационную ракету Х-59;

15 ударных БпЛА типа Shahed.

В то же время два вражеских беспилотника были локационно потеряны, а три ракеты Х-59 не достигли своих целей в результате активного противодействия Сил обороны.