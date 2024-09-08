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Более 180 боестолкновений на фронте за сутки — Генштаб назвал самые горячие направления

8 сентября 2024 09:10
Евгения Брюховецкая - редактор
В Генштабе сообщили оперативную ситуацию на фронте по состоянию на утро 8 сентября
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в воскресенье, 8 сентября, длится 928-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 183 боевых столкновения.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Telegram.

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Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении Россия продолжает активные действия. В общей сложности произошло три боевых столкновения: бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

В Купянском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинских подразделений, основные усилия были приложены в районах Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

На Лиманском направлении войска Сил обороны отразили 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

На Северском направлении ВСУ отразили восемь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили восемь попыток врага прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

На Торецком направлении россияне при поддержке авиации совершили десять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.

На Покровском направлении защитники отразили 44 штурмовых и наступательных действия: враг сконцентрировал усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где провел большую половину атак.

Также защитники пресекли попытки продвижения оккупантов недалеко от Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидового Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Галицыновка, Украинская и Георгиевка — там враг 47 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении россияне совершили семь штурмов украинских позиций недалеко от Водяного и Угледара Донецкой области.

На Приднепровском направлении защитники пресекли 11 попыток оккупантов продвигаться на рубежи, занятые украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений не произошло.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

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