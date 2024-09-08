В результате обстрела россиянами Запорожья были повреждены 17 объектов инфраструктуры

Последствия атаки. Фото: Telegram/Иван Федоров

Российские войска за прошедшие сутки более 220 раз обстреляли Запорожскую область. В результате вражеских атак пострадали восемь населенных пунктов.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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Обстрелы Запорожья

"В течение суток оккупанты 228 раз били по восьми населенным пунктам Запорожской области", — говорится в сообщении.

Так, захватчики нанесли три авиаудара по Новоандреевке, запустили 94 БпЛА разной модификации по Гуляйполю, Новоандреевке, Роботиному, Малой Токмачке, Левадному и Малиновке.

Также враг ударил шесть раз из РСЗО по Гуляйполю, Ореховому, Роботиному и Левадному.

Кроме того, 125 артиллерийских обстрелов накрыли территорию Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

В общей сложности поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, жители региона не пострадали в результате обстрелов.