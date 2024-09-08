Внаслідок обстрілу росіянами Запоріжжя було пошкоджено 17 об'єктів інфраструктури

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Іван Федоров

Російські війська протягом минулої доби понад 220 разів обстріляли Запорізьку область. Внаслідок ворожих атак постраждали вісім населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у неділю, 8 вересня.

Читайте також:

Обстріли Запоріжжя

"Впродовж доби окупанти 228 разів били по восьми населених пунктах Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Так, загарбники завдали три авіаудари по Новоандріївці, запустили 94 БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Левадному та Малинівці.

Також ворог вдарив шість разів з РСЗВ по Гуляйполю, Оріховому, Роботиному та Левадному.

Крім того, 125 артилерійських обстрілів накрили територію Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Загалом надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мешканці регіону не постраждали внаслідок обстрілів.