Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Запоріжжі лунали вибухи — Росія атакувала регіон понад 220 разів arrow

На Запоріжжі лунали вибухи — Росія атакувала регіон понад 220 разів

8 вересня 2024 07:57
Євгенія Брюховецька - редактор
Внаслідок обстрілу росіянами Запоріжжя було пошкоджено 17 об'єктів інфраструктури
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Іван Федоров
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська протягом минулої доби понад 220 разів обстріляли Запорізьку область. Внаслідок ворожих атак постраждали вісім населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у неділю, 8 вересня.

Читайте також:

Обстріли Запоріжжя

"Впродовж доби окупанти 228 разів били по восьми населених пунктах Запорізької області", — йдеться у повідомленні.  

Так, загарбники завдали три авіаудари по Новоандріївці, запустили 94 БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Левадному та Малинівці. 

Також ворог вдарив шість разів з РСЗВ по Гуляйполю, Оріховому, Роботиному та Левадному.   

Крім того, 125 артилерійських обстрілів накрили територію Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Загалом надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мешканці регіону не постраждали внаслідок обстрілів.

null
Скриншот допису Федорова

Також важливі новини дня по темі:

російські війська Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Мешканець Львівщини не з'явився до ТЦК через сп'яніння — яке рішення суду

07:57 На Запоріжжі лунали вибухи — Росія атакувала регіон понад 220 разів

07:47 Військовий експерт назвав головне досягнення Рамштайну

07:41 Понад 1200 окупантів — Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

07:35 Росія може атакувати інфраструктуру України новими іранськими ракетами — ISW

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

07:30 Покарання для ухилянтів — в якому випадку їх можуть лишити житла чи машини

07:21 Черги на кордоні України — на яких пунктах доведеться зачекати вранці

07:21 На Закарпатті чоловік двічі покусав свою дружину — який вирок виніс суд

07:01 ПриватБанк хотів стягнути відсотки за кредит, проте клієнт відмовився платити — що вирішив суд

06:53 РФ отримала от Ірану 200 ракет Fateh-360 — чим вони загрожують Україні

08:02 Мешканець Львівщини не з'явився до ТЦК через сп'яніння — яке рішення суду

07:57 На Запоріжжі лунали вибухи — Росія атакувала регіон понад 220 разів

07:47 Військовий експерт назвав головне досягнення Рамштайну

07:41 Понад 1200 окупантів — Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

07:35 Росія може атакувати інфраструктуру України новими іранськими ракетами — ISW

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

07:30 Покарання для ухилянтів — в якому випадку їх можуть лишити житла чи машини

07:21 Черги на кордоні України — на яких пунктах доведеться зачекати вранці

07:21 На Закарпатті чоловік двічі покусав свою дружину — який вирок виніс суд

07:01 ПриватБанк хотів стягнути відсотки за кредит, проте клієнт відмовився платити — що вирішив суд

06:53 РФ отримала от Ірану 200 ракет Fateh-360 — чим вони загрожують Україні

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець