В ОВА повідомили про наслідки російського авіаудару по Сумах у ніч проти 8 вересня

Є руйнування та загиблі, серед поранених діти — в ОВА повідомили про наслідки удару по Сумах
8 вересня 2024 05:25
Руйнування після авіаудару по Сумах у ніч проти 8 вересня. Фото: Сумська ОВА
У ніч проти 8 серпня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. Унаслідок цієї атаки є жертви та поранені.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
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Через авіаудар двоє людей загинули, а ще чотири зазнали поранень. Серед травмованих двоє дітей. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі.
"Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", — йдеться в повідомленні ОВА.
Громадян закликають бути обережними та залишатися під час повітряної тривоги в укриттях.
Станом на 05:25 повітряна тривога в регіоні триває.
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