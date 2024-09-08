Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Є руйнування та загиблі, серед поранених діти — в ОВА повідомили про наслідки удару по Сумах arrow

Є руйнування та загиблі, серед поранених діти — в ОВА повідомили про наслідки удару по Сумах

8 вересня 2024 05:25
Чекарьова Марія - редактор
В ОВА повідомили про наслідки російського авіаудару по Сумах у ніч проти 8 вересня
Руйнування після авіаудару по Сумах у ніч проти 8 вересня. Фото: Сумська ОВА
Чекарьова Марія - редактор

У ніч проти 8 серпня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. Унаслідок цієї атаки є жертви та поранені.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Сум у ніч проти 8 вересня

Наслідки обстрілу Сум у ніч проти 8 вересня
Суми після обстрілу в ніч проти 8 вересня. Фото: Сумська ОВА

Через авіаудар двоє людей загинули, а ще чотири зазнали поранень. Серед травмованих двоє дітей. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі.

"Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", — йдеться в повідомленні ОВА.

Наслідки обстрілу Сум у ніч проти 8 вересня
Пошкоджена внаслідок обстрілу Сум автівка. Фото: Сумська ОВА

Громадян закликають бути обережними та залишатися під час повітряної тривоги в укриттях.

Станом на 05:25 повітряна тривога в регіоні триває.

Також важливі новини дня по темі:

Суми Сумська область обстріли війна в Україні атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 Шахраї крадуть гроші з картки, а Ощадбанк нараховує відсотки власнику рахунку — досвід клієнта

05:35 Ветерани ЗСУ дали поради, як побороти страх — чому це вкрай важливо для кожного з нас

05:25 Є руйнування та загиблі, серед поранених діти — в ОВА повідомили про наслідки удару по Сумах

05:05 Сильні пориви вітру та локальні дощі — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 Мобілізація транспорту — за яких умов машину 100% не заберуть, та як компенсують шкоду

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють виготовляти металоконструкції — кого запрошують до "Азова"

03:24 В Чорнобильській зоні продовжує палати ліс — що зараз з радіаційним фоном на Київщині

02:55 Одесити перекрили дорогу на вулиці Стовповій — що вони вимагають

02:26 Українці зібрали ворох медалей в передостанній день ігор — скільки й в яких видах спорту

02:15 Українські військові показали, як працює невидимий розвідник-робопес

06:01 Шахраї крадуть гроші з картки, а Ощадбанк нараховує відсотки власнику рахунку — досвід клієнта

05:35 Ветерани ЗСУ дали поради, як побороти страх — чому це вкрай важливо для кожного з нас

05:25 Є руйнування та загиблі, серед поранених діти — в ОВА повідомили про наслідки удару по Сумах

05:05 Сильні пориви вітру та локальні дощі — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 Мобілізація транспорту — за яких умов машину 100% не заберуть, та як компенсують шкоду

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють виготовляти металоконструкції — кого запрошують до "Азова"

03:24 В Чорнобильській зоні продовжує палати ліс — що зараз з радіаційним фоном на Київщині

02:55 Одесити перекрили дорогу на вулиці Стовповій — що вони вимагають

02:26 Українці зібрали ворох медалей в передостанній день ігор — скільки й в яких видах спорту

02:15 Українські військові показали, як працює невидимий розвідник-робопес

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги