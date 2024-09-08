В ОВА повідомили про наслідки російського авіаудару по Сумах у ніч проти 8 вересня

Руйнування після авіаудару по Сумах у ніч проти 8 вересня. Фото: Сумська ОВА

У ніч проти 8 серпня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. Унаслідок цієї атаки є жертви та поранені.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

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Суми після обстрілу в ніч проти 8 вересня. Фото: Сумська ОВА

Через авіаудар двоє людей загинули, а ще чотири зазнали поранень. Серед травмованих двоє дітей. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі.

"Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", — йдеться в повідомленні ОВА.

Пошкоджена внаслідок обстрілу Сум автівка. Фото: Сумська ОВА

Громадян закликають бути обережними та залишатися під час повітряної тривоги в укриттях.

Станом на 05:25 повітряна тривога в регіоні триває.