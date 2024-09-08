В ОВА сообщили о последствиях российского авиаудара по Сумам в ночь на 8 сентября

Разрушения после авиаудара по Сумам в ночь на 8 сентября. Фото: Сумская ОВА

В ночь на 8 августа российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумам. В результате этой атаки есть жертвы и раненые.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Последствия обстрела Сум в ночь на 8 сентября

Сумы после обстрела в ночь на 8 сентября. Фото: Сумская ОВА

Из-за авиаудара два человека погибли, а еще четыре получили ранения. Среди травмированных двое детей. Повреждены частные дома, автомобили.

"Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении ОВА.

Поврежден в результате обстрела Сумм автомобиль. Фото: Сумская ОВА

Граждан призывают быть осторожными и оставаться во время воздушной тревоги в укрытиях.

По состоянию на 05:25 воздушная тревога в регионе продолжается.