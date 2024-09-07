Вечерний взрыв в Сумах 7 сентября — что известно об обстреле

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Взрыв прогремел в Сумах сейчас, поздно вечером в субботу, 7 сентября. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе баллистического удара.

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Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 21:00. В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о ракетной угрозе для региона, пусках КАБ в Сумской области и активности вражеской тактической авиации.

В 23:35 военные предупредили об угрозе применения баллистики с северо-востока. Взрыв в городе был слышен еще до этого сообщения, в 23:34.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

"Сумы под баллистическим обстрелом из Курской области", — говорится в сообщении мониторингового Telegram-канала monitor.

Скриншот сообщения Telegram-канала monitor

Информации о последствиях этой атаки пока нет.