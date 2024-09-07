Вечірній вибух у Сумах 7 вересня — що відомо про обстріл

У Сумах прогримів вибух — що відомо про ворожу атаку
Вибух прогримів у Сумах зараз, пізно ввечері в суботу, 7 вересня. У Сумській області триває повітряна тривога.
У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу балістичного удару.
Що відомо про вибух у Сумах пізно ввечері 7 вересня
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще о 21:00. У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про ракетну загрозу для регіону, пуски КАБ у Сумській області та активність ворожої тактичної авіації.
О 23:35 військові попередили про загрозу застосування балістики з північного сходу. Вибух у місті було чутно ще до цього повідомлення, о 23:34.
"Суми під балістичним обстрілом із Курщини", — йдеться в повідомленні моніторингового Telegram-каналу monitor.
Інформації щодо наслідків цієї атаки наразі немає.
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