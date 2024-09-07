Вечірній вибух у Сумах 7 вересня — що відомо про обстріл

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Вибух прогримів у Сумах зараз, пізно ввечері в суботу, 7 вересня. У Сумській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу балістичного удару.

Читайте також:

Що відомо про вибух у Сумах пізно ввечері 7 вересня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще о 21:00. У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про ракетну загрозу для регіону, пуски КАБ у Сумській області та активність ворожої тактичної авіації.

О 23:35 військові попередили про загрозу застосування балістики з північного сходу. Вибух у місті було чутно ще до цього повідомлення, о 23:34.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

"Суми під балістичним обстрілом із Курщини", — йдеться в повідомленні моніторингового Telegram-каналу monitor.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу monitor

Інформації щодо наслідків цієї атаки наразі немає.