Вибухи у Полтаві — що відомо про небезпеку

У Полтаві пролунали потужні вибухи
7 вересня 2024 22:31
Термінова новина
У суботу, 7 вересня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Раніше ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.
Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.
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У Полтаві вибухи
За 15 хвилин до звуків вибухів, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на Полтавщині.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій", — йшлося у повідомленні.
Згодом військові попередили про швидкісну повітряну ціль, яка рухалась через Харківщину в напрямку Полтави.
Вже за п'ять хвилин після останнього повідомлення жителі Полтави почули вибухи.
Повітряна тривога лунає у кількох областях країни.
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