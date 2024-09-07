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У Полтаві пролунали потужні вибухи

7 вересня 2024 22:31
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Полтаві — що відомо про небезпеку
Термінова новина
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 7 вересня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Раніше ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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За 15 хвилин до звуків вибухів, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на Полтавщині.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій", — йшлося у повідомленні.

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Повідомлення Повітряних сил про активність ворожої авіації

Згодом військові попередили про швидкісну повітряну ціль, яка рухалась через Харківщину в напрямку Полтави.

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Повідомлення Повітряних сил про швидкісну повітряну ціль

Вже за п'ять хвилин після останнього повідомлення жителі Полтави почули вибухи.

Повітряна тривога лунає у кількох областях країни.

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Карта повітряних тривог станом на 20:40. Фото: alerts.in.ua

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