Вибухи у Полтаві — що відомо про небезпеку

Термінова новина

У суботу, 7 вересня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Раніше ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

Читайте також:

У Полтаві вибухи

За 15 хвилин до звуків вибухів, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на Полтавщині.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил про активність ворожої авіації

Згодом військові попередили про швидкісну повітряну ціль, яка рухалась через Харківщину в напрямку Полтави.

Повідомлення Повітряних сил про швидкісну повітряну ціль

Вже за п'ять хвилин після останнього повідомлення жителі Полтави почули вибухи.

Повітряна тривога лунає у кількох областях країни.