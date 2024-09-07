Взрывы в Полтаве — что известно об опасности

В Полтаве раздались мощные взрывы
Взрывы в Полтаве сейчас, 7 сентября, раздались во время воздушной тревоги. Ранее ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.
В Полтаве взрывы
За 15 минут до звуков взрывов Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации в Полтавской области.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий", — говорилось в сообщении.
Впоследствии военные предупредили о скоростной воздушной цели, которая двигалась через Харьковскую область в направлении Полтавы.
Уже через пять минут после последнего сообщения жители Полтавы услышали взрывы.
Воздушная тревога раздается в нескольких областях страны.
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