Взрывы в Полтаве — что известно об опасности

Взрыв. Иллюстративное фото: pravda.com.ua

Взрывы в Полтаве сейчас, 7 сентября, раздались во время воздушной тревоги. Ранее ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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За 15 минут до звуков взрывов Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации в Полтавской области.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил об активности вражеской авиации

Впоследствии военные предупредили о скоростной воздушной цели, которая двигалась через Харьковскую область в направлении Полтавы.

Сообщения Воздушных сил о скоростной воздушной цели

Уже через пять минут после последнего сообщения жители Полтавы услышали взрывы.

Воздушная тревога раздается в нескольких областях страны.