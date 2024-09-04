Вибух у Сумах уночі 4 вересня — подробиці ворожої атаки

У Сумах прогримів повторний вибух — подробиці атаки
Вибух пролунав у Сумах зараз, уночі в середу, 4 вересня. У Сумській області триває повітряна тривога.
Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попереджав про загрозу застосування ударних БпЛА й балістики.
Що відомо про вибух у Сумах уночі 4 вересня
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 20:09 3 вересня.
О 22:29 у Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумської області. Станом на 22:46 БпЛА через Сумську область рухалися в західному напрямку.
За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 23:56 3 вересня один новий "Шахед" летів над Глуховом, а другий залітав південніше Сум. Станом на 23:58 стало відомо, що в напрямку Сумського району летить балістика.
Близько 00:00 в місті пролунав вибух. Коментарів від ОВА та міської влади щодо наслідків цього обстрілу поки що не було.
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