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У Сумах прогримів повторний вибух — подробиці атаки

4 вересня 2024 00:06
Чекарьова Марія - редактор
Вибух у Сумах уночі 4 вересня — подробиці ворожої атаки
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: vsn.ua
Чекарьова Марія - редактор

Вибух пролунав у Сумах зараз, уночі в середу, 4 вересня. У Сумській області триває повітряна тривога.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попереджав про загрозу застосування ударних БпЛА й балістики.

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Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 20:09 3 вересня.

О 22:29 у Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумської області. Станом на 22:46 БпЛА через Сумську область рухалися в західному напрямку.

Атака ударних БпЛА на Сумську область пізно ввечері 3 вересня
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 23:56 3 вересня один новий "Шахед" летів над Глуховом, а другий залітав південніше Сум. Станом на 23:58 стало відомо, що в напрямку Сумського району летить балістика.

У ніч проти 4 вересня РФ атакувала Сумську область ударними БпЛА та балістикою
Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Близько 00:00 в місті пролунав вибух. Коментарів від ОВА та міської влади щодо наслідків цього обстрілу поки що не було.

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