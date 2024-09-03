Вибух у Сумах увечері 3 вересня — подробиці ворожої атаки

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: volyn24.com

Вибух пролунав у Сумах зараз, пізно ввечері у вівторок, 3 вересня. У Сумській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Повітряна тривога в Сумській області триває вже понад три години. Її оголосили о 20:09.

О 22:29 у Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумської області. Станом на 22:46 БпЛА через Сумську область рухалися в західному напрямку.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 22:55 два "Шахеди" із Сумської області перелітали в Полтавську область, два БпЛА східніше Конотопа тримали західний курс, а ще один безпілотник у районі Конотопа перелітав у Чернігівську область. Також зафіксували "Шахед", що прямував у напрямку Шостки.